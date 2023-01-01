1 دولار بليزي إلى دولار أسترالي

تحويل BZD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1 bzd
0.77 aud

1.00000 BZD = 0.76678 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:21 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BZD إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 AUD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.080689.35871.469241.670170.955418.4536
1GBP1.1690411.2633104.4671.717651.952551.116921.5736
1USD0.92540.791578182.69361.359651.54560.884117.0772
1INR0.01119090.009572420.012092810.0164420.01869060.01069130.206512

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بليز / دولار أسترالي
1 BZD0.76678 AUD
5 BZD3.83389 AUD
10 BZD7.66778 AUD
20 BZD15.33556 AUD
50 BZD38.33890 AUD
100 BZD76.67780 AUD
250 BZD191.69450 AUD
500 BZD383.38900 AUD
1000 BZD766.77800 AUD
2000 BZD1533.55600 AUD
5000 BZD3833.89000 AUD
10000 BZD7667.78000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار بليز
1 AUD1.30416 BZD
5 AUD6.52080 BZD
10 AUD13.04160 BZD
20 AUD26.08320 BZD
50 AUD65.20800 BZD
100 AUD130.41600 BZD
250 AUD326.04000 BZD
500 AUD652.08000 BZD
1000 AUD1304.16000 BZD
2000 AUD2608.32000 BZD
5000 AUD6520.80000 BZD
10000 AUD13041.60000 BZD