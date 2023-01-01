50 دولار بليزي إلى دولار سنغافوري

تحويل BZD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

50 bzd
33.59 sgd

1.00000 BZD = 0.67180 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:42 UTC
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BZD إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.079789.31871.468071.670840.955118.5111
1GBP1.1694511.2626104.4491.716761.953881.1169521.6469
1USD0.92620.792016182.72551.35971.547510.884617.1447
1INR0.01119590.009574030.012088210.01643630.01870650.01069320.207248

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / دولار سنغافورة
1 BZD0.67180 SGD
5 BZD3.35900 SGD
10 BZD6.71801 SGD
20 BZD13.43602 SGD
50 BZD33.59005 SGD
100 BZD67.18010 SGD
250 BZD167.95025 SGD
500 BZD335.90050 SGD
1000 BZD671.80100 SGD
2000 BZD1343.60200 SGD
5000 BZD3359.00500 SGD
10000 BZD6718.01000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / دولار بليز
1 SGD1.48854 BZD
5 SGD7.44270 BZD
10 SGD14.88540 BZD
20 SGD29.77080 BZD
50 SGD74.42700 BZD
100 SGD148.85400 BZD
250 SGD372.13500 BZD
500 SGD744.27000 BZD
1000 SGD1488.54000 BZD
2000 SGD2977.08000 BZD
5000 SGD7442.70000 BZD
10000 SGD14885.40000 BZD