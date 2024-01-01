Белизские доллары в сингапурские доллары

Сконвертируйте BZD в SGD по реальному обменному курсу

1 000 bzd
672,18 sgd

BZ$1,000 BZD = S$0,6722 SGD

Среднерыночный курс в 04:30
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1 BZD в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,67950,6826
Низкий0,66990,6699
В среднем0,67520,6760
Изменить-0.46%-1.27%
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Соотношение 1 BZD к SGD

За последние 30 дней максимальный курс BZD к SGD составил 0,6795, а минимальный — 0,6699. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,6752. Изменение курса BZD к SGD в процентном соотношении составило -0.46.

За последние 90 дней максимальный курс BZD к SGD составил 0,6826, а минимальный — 0,6699. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,6760. Изменение курса BZD к SGD в процентном соотношении составило -1.27.

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Популярные валюты

 USDZARCADINRSGDGBPAUDNZD
1 USD118,2831,37183,641,3440,7731,4921,659
1 ZAR0,05510,0754,5750,0740,0420,0820,091
1 CAD0,7313,339161,0220,9810,5641,0891,21
1 INR0,0120,2190,01610,0160,0090,0180,02

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Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белизский доллар

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BZD в CAD

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BZD в GBP

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BZD в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белизский доллар / Сингапурский доллар
1 BZD0,67218 SGD
5 BZD3,36088 SGD
10 BZD6,72175 SGD
20 BZD13,44350 SGD
50 BZD33,60875 SGD
100 BZD67,21750 SGD
250 BZD168,04375 SGD
500 BZD336,08750 SGD
1000 BZD672,17500 SGD
2000 BZD1 344,35000 SGD
5000 BZD3 360,87500 SGD
10000 BZD6 721,75000 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Белизский доллар
1 SGD1,48771 BZD
5 SGD7,43855 BZD
10 SGD14,87710 BZD
20 SGD29,75420 BZD
50 SGD74,38550 BZD
100 SGD148,77100 BZD
250 SGD371,92750 BZD
500 SGD743,85500 BZD
1000 SGD1 487,71000 BZD
2000 SGD2 975,42000 BZD
5000 SGD7 438,55000 BZD
10000 SGD14 877,10000 BZD