История обменного курса белизский доллар–сингапурские доллары

Обменный курс белизский доллар/сингапурские доллары сейчас составляет 0,672, отражая изменение в размере 0.254% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.037% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/сингапурские доллары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,673, и минимумом, равным 0,670, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.164% уменьшение стоимости.