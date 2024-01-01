Белизские доллары в южноафриканские ранды

Сконвертируйте BZD в ZAR по реальному обменному курсу

1 000 bzd
9 140,95 zar

BZ$1,000 BZD = R9,141 ZAR

Среднерыночный курс в 04:36
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BZD в ZARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9,30039,6169
Низкий8,96778,9677
В среднем9,07489,2151
Изменить1.93%-4.35%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BZD к ZAR

За последние 30 дней максимальный курс BZD к ZAR составил 9,3003, а минимальный — 8,9677. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,0748. Изменение курса BZD к ZAR в процентном соотношении составило 1.93.

За последние 90 дней максимальный курс BZD к ZAR составил 9,6169, а минимальный — 8,9677. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,2151. Изменение курса BZD к ZAR в процентном соотношении составило -4.35.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDZARCADINRSGDGBPAUDNZD
1 USD118,2821,3783,6361,3440,7731,4921,659
1 ZAR0,05510,0754,5750,0740,0420,0820,091
1 CAD0,7313,34161,0280,9810,5641,0891,21
1 INR0,0120,2190,01610,0160,0090,0180,02

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в южноафриканские ранды

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и ZAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в ZAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белизский доллар

BZD в USD

BZD в ZAR

BZD в CAD

BZD в INR

BZD в SGD

BZD в GBP

BZD в AUD

BZD в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белизский доллар / Южноафриканский ранд
1 BZD9,14095 ZAR
5 BZD45,70475 ZAR
10 BZD91,40950 ZAR
20 BZD182,81900 ZAR
50 BZD457,04750 ZAR
100 BZD914,09500 ZAR
250 BZD2 285,23750 ZAR
500 BZD4 570,47500 ZAR
1000 BZD9 140,95000 ZAR
2000 BZD18 281,90000 ZAR
5000 BZD45 704,75000 ZAR
10000 BZD91 409,50000 ZAR
Обменные курсы Южноафриканский ранд / Белизский доллар
1 ZAR0,10940 BZD
5 ZAR0,54699 BZD
10 ZAR1,09398 BZD
20 ZAR2,18796 BZD
50 ZAR5,46990 BZD
100 ZAR10,93980 BZD
250 ZAR27,34950 BZD
500 ZAR54,69900 BZD
1000 ZAR109,39800 BZD
2000 ZAR218,79600 BZD
5000 ZAR546,99000 BZD
10000 ZAR1 093,98000 BZD