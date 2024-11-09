Чешские кроны в южноафриканские ранды

Сконвертируйте CZK в ZAR по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = R0,7458 ZAR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к ZAR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ZAR
1 CZK в ZARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,76190,7986
Низкий0,73990,7399
В среднем0,75440,7709
Изменение-1.36%-5.77%
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Соотношение 1 CZK к ZAR

За последние 30 дней максимальный курс CZK к ZAR составил 0,7619, а минимальный — 0,7399. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7544. Изменение курса CZK к ZAR в процентном соотношении составило -1.36.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к ZAR составил 0,7986, а минимальный — 0,7399. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7709. Изменение курса CZK к ZAR в процентном соотношении составило -5.77.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в южноафриканские ранды

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и ZAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в ZAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Южноафриканский ранд
1 CZK0,74577 ZAR
5 CZK3,72883 ZAR
10 CZK7,45767 ZAR
20 CZK14,91534 ZAR
50 CZK37,28835 ZAR
100 CZK74,57670 ZAR
250 CZK186,44175 ZAR
500 CZK372,88350 ZAR
1000 CZK745,76700 ZAR
2000 CZK1 491,53400 ZAR
5000 CZK3 728,83500 ZAR
10000 CZK7 457,67000 ZAR
Обменные курсы Южноафриканский ранд / Чешская крона
1 ZAR1,34090 CZK
5 ZAR6,70450 CZK
10 ZAR13,40900 CZK
20 ZAR26,81800 CZK
50 ZAR67,04500 CZK
100 ZAR134,09000 CZK
250 ZAR335,22500 CZK
500 ZAR670,45000 CZK
1000 ZAR1 340,90000 CZK
2000 ZAR2 681,80000 CZK
5000 ZAR6 704,50000 CZK
10000 ZAR13 409,00000 CZK