История обменного курса чешская крона–южноафриканские ранды

Обменный курс чешские кроны/южноафриканские ранды сейчас составляет 0,746, отражая изменение в размере -0.217% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.269% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/южноафриканские ранды колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 0,756, и минимумом, равным 0,740, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.467%.