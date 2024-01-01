Белизские доллары в доллары США

Сконвертируйте BZD в USD по реальному обменному курсу

1 000 bzd
500 usd

BZ$1,000 BZD = $0,5000 USD

Среднерыночный курс в 03:59
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1 BZD в USDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,50000,5000
Низкий0,50000,5000
В среднем0,50000,5000
Изменить0.00%0.00%
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Соотношение 1 BZD к USD

За последние 30 дней максимальный курс BZD к USD составил 0,5000, а минимальный — 0,5000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5000. Изменение курса BZD к USD в процентном соотношении составило 0.00.

За последние 90 дней максимальный курс BZD к USD составил 0,5000, а минимальный — 0,5000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5000. Изменение курса BZD к USD в процентном соотношении составило 0.00.

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Популярные валюты

 USDZARCADINRSGDGBPAUDNZD
1 USD118,2831,37183,641,3440,7731,4921,659
1 ZAR0,05510,0754,5750,0740,0420,0820,091
1 CAD0,7313,339161,0220,9810,5641,0891,21
1 INR0,0120,2190,01610,0160,0090,0180,02

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белизский доллар

BZD в USD

BZD в ZAR

BZD в CAD

BZD в INR

BZD в SGD

BZD в GBP

BZD в AUD

BZD в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белизский доллар / Доллар США
1 BZD0,50000 USD
5 BZD2,50000 USD
10 BZD5,00000 USD
20 BZD10,00000 USD
50 BZD25,00000 USD
100 BZD50,00000 USD
250 BZD125,00000 USD
500 BZD250,00000 USD
1000 BZD500,00000 USD
2000 BZD1 000,00000 USD
5000 BZD2 500,00000 USD
10000 BZD5 000,00000 USD
Обменные курсы Доллар США / Белизский доллар
1 USD2,00000 BZD
5 USD10,00000 BZD
10 USD20,00000 BZD
20 USD40,00000 BZD
50 USD100,00000 BZD
100 USD200,00000 BZD
250 USD500,00000 BZD
500 USD1 000,00000 BZD
1000 USD2 000,00000 BZD
2000 USD4 000,00000 BZD
5000 USD10 000,00000 BZD
10000 USD20 000,00000 BZD