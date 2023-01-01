فرنك سويسري إلى دولار بليزي

تحويل CHF إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٢٬٢٤٠٫٤١ bzd

1.00000 CHF = 2.24041 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:9 UTC
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CHF إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 BZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0640588.23631.434551.656620.9573518.2058
1GBP1.1581411.2324102.1971.661521.918731.1087521.0862
1USD0.93980.811425182.9251.34821.55690.899717.1099
1INR0.01133320.009785050.012059110.01625810.01877490.01084960.20633

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار بليز
1 CHF2.24041 BZD
5 CHF11.20205 BZD
10 CHF22.40410 BZD
20 CHF44.80820 BZD
50 CHF112.02050 BZD
100 CHF224.04100 BZD
250 CHF560.10250 BZD
500 CHF1120.20500 BZD
1000 CHF2240.41000 BZD
2000 CHF4480.82000 BZD
5000 CHF11202.05000 BZD
10000 CHF22404.10000 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / الفرنك السويسري
1 BZD0.44635 CHF
5 BZD2.23173 CHF
10 BZD4.46346 CHF
20 BZD8.92692 CHF
50 BZD22.31730 CHF
100 BZD44.63460 CHF
250 BZD111.58650 CHF
500 BZD223.17300 CHF
1000 BZD446.34600 CHF
2000 BZD892.69200 CHF
5000 BZD2231.73000 CHF
10000 BZD4463.46000 CHF