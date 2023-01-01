500 دولار بليزي إلى فرنك سويسري

تحويل BZD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ bzd
٢١٩٫٣٣ chf

1.00000 BZD = 0.43866 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 11:25 UTC
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BZD إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855351.0806589.36331.469311.670510.9555518.4546
1GBP1.1691111.26335104.4711.717711.952931.1171521.5746
1USD0.925350.791546182.6941.359651.545830.884217.0773
1INR0.01119030.009571990.012092810.01644190.01869340.01069240.206512

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / الفرنك السويسري
1 BZD0.43866 CHF
5 BZD2.19328 CHF
10 BZD4.38657 CHF
20 BZD8.77314 CHF
50 BZD21.93285 CHF
100 BZD43.86570 CHF
250 BZD109.66425 CHF
500 BZD219.32850 CHF
1000 BZD438.65700 CHF
2000 BZD877.31400 CHF
5000 BZD2193.28500 CHF
10000 BZD4386.57000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار بليز
1 CHF2.27969 BZD
5 CHF11.39845 BZD
10 CHF22.79690 BZD
20 CHF45.59380 BZD
50 CHF113.98450 BZD
100 CHF227.96900 BZD
250 CHF569.92250 BZD
500 CHF1139.84500 BZD
1000 CHF2279.69000 BZD
2000 CHF4559.38000 BZD
5000 CHF11398.45000 BZD
10000 CHF22796.90000 BZD