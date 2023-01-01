10 آلاف دولار بليزي إلى فرنك سويسري

تحويل BZD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

10000 bzd
4385.57 chf

1.00000 BZD = 0.43856 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 11:24 UTC
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BZD إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.080689.36271.469181.670170.9552518.4536
1GBP1.1690411.2633104.4711.717581.952551.1167321.5736
1USD0.92540.791578182.69731.35961.54560.88417.0772
1INR0.01119040.009571990.012092310.01644070.01868980.01068960.206503

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / الفرنك السويسري
1 BZD0.43856 CHF
5 BZD2.19278 CHF
10 BZD4.38557 CHF
20 BZD8.77114 CHF
50 BZD21.92785 CHF
100 BZD43.85570 CHF
250 BZD109.63925 CHF
500 BZD219.27850 CHF
1000 BZD438.55700 CHF
2000 BZD877.11400 CHF
5000 BZD2192.78500 CHF
10000 BZD4385.57000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار بليز
1 CHF2.28020 BZD
5 CHF11.40100 BZD
10 CHF22.80200 BZD
20 CHF45.60400 BZD
50 CHF114.01000 BZD
100 CHF228.02000 BZD
250 CHF570.05000 BZD
500 CHF1140.10000 BZD
1000 CHF2280.20000 BZD
2000 CHF4560.40000 BZD
5000 CHF11401.00000 BZD
10000 CHF22802.00000 BZD