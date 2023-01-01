يورو إلى دولار بليزي

تحويل EUR إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٢٬١٤٤٫٩١ bzd

1.00000 EUR = 2.14491 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:32 UTC
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EUR إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 BZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.064188.24051.434251.655290.9576518.2046
1GBP1.1578111.23205102.1681.660621.916541.1087821.0779
1USD0.939750.811655182.9251.347851.555570.8999517.108
1INR0.01133270.009787820.012059110.01625380.01875880.01085260.206307

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / دولار بليز
1 EUR2.14491 BZD
5 EUR10.72455 BZD
10 EUR21.44910 BZD
20 EUR42.89820 BZD
50 EUR107.24550 BZD
100 EUR214.49100 BZD
250 EUR536.22750 BZD
500 EUR1072.45500 BZD
1000 EUR2144.91000 BZD
2000 EUR4289.82000 BZD
5000 EUR10724.55000 BZD
10000 EUR21449.10000 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / اليورو
1 BZD0.46622 EUR
5 BZD2.33110 EUR
10 BZD4.66221 EUR
20 BZD9.32442 EUR
50 BZD23.31105 EUR
100 BZD46.62210 EUR
250 BZD116.55525 EUR
500 BZD233.11050 EUR
1000 BZD466.22100 EUR
2000 BZD932.44200 EUR
5000 BZD2331.10500 EUR
10000 BZD4662.21000 EUR