2000 دولار بليزي إلى يورو

تحويل BZD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ bzd
٩١٨٫١٦ eur

1.00000 BZD = 0.45908 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 11:26 UTC
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BZD إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855451.0806589.36681.469311.670510.9554518.4542
1GBP1.1689811.2632104.4631.717511.95271.116921.5715
1USD0.925350.79164182.69731.359651.545830.884117.0769
1INR0.01118980.009572750.012092310.01644130.01869270.01069080.206499

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / اليورو
1 BZD0.45908 EUR
5 BZD2.29541 EUR
10 BZD4.59081 EUR
20 BZD9.18162 EUR
50 BZD22.95405 EUR
100 BZD45.90810 EUR
250 BZD114.77025 EUR
500 BZD229.54050 EUR
1000 BZD459.08100 EUR
2000 BZD918.16200 EUR
5000 BZD2295.40500 EUR
10000 BZD4590.81000 EUR
معدلات التحويل اليورو / دولار بليز
1 EUR2.17827 BZD
5 EUR10.89135 BZD
10 EUR21.78270 BZD
20 EUR43.56540 BZD
50 EUR108.91350 BZD
100 EUR217.82700 BZD
250 EUR544.56750 BZD
500 EUR1089.13500 BZD
1000 EUR2178.27000 BZD
2000 EUR4356.54000 BZD
5000 EUR10891.35000 BZD
10000 EUR21782.70000 BZD