ليرة تركية إلى دولار بليزي

تحويل TRY إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
58.07 bzd

TL1.000 TRY = BZ$0.05807 BZD

Mid-market exchange rate at 01:33
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TRY إلى BZD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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BZD

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9361.3453.67348.697
1 EUR1.11810.843311.9593.8151.5034.10554.428
1 GBP1.3261.1861369.961111.2611.7824.86964.55
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / دولار بليز
1 TRY٠٫٠٥٨٠٧ BZD
5 TRY٠٫٢٩٠٣٥ BZD
10 TRY٠٫٥٨٠٦٩ BZD
20 TRY١٫١٦١٣٩ BZD
50 TRY٢٫٩٠٣٤٦ BZD
100 TRY٥٫٨٠٦٩٣ BZD
250 TRY١٤٫٥١٧٣٣ BZD
500 TRY٢٩٫٠٣٤٦٥ BZD
1000 TRY٥٨٫٠٦٩٣٠ BZD
2000 TRY١١٦٫١٣٨٦٠ BZD
5000 TRY٢٩٠٫٣٤٦٥٠ BZD
10000 TRY٥٨٠٫٦٩٣٠٠ BZD
معدلات التحويل دولار بليز / ليرة تركية
1 BZD١٧٫٢٢٠٨٠ TRY
5 BZD٨٦٫١٠٤٠٠ TRY
10 BZD١٧٢٫٢٠٨٠٠ TRY
20 BZD٣٤٤٫٤١٦٠٠ TRY
50 BZD٨٦١٫٠٤٠٠٠ TRY
100 BZD١٬٧٢٢٫٠٨٠٠٠ TRY
250 BZD٤٬٣٠٥٫٢٠٠٠٠ TRY
500 BZD٨٬٦١٠٫٤٠٠٠٠ TRY
1000 BZD١٧٬٢٢٠٫٨٠٠٠٠ TRY
2000 BZD٣٤٬٤٤١٫٦٠٠٠٠ TRY
5000 BZD٨٦٬١٠٤٫٠٠٠٠٠ TRY
10000 BZD١٧٢٬٢٠٨٫٠٠٠٠٠ TRY