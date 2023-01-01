5 دولار بليزي إلى ليرة تركية

تحويل BZD إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

٥ bzd
٦٦٫٤٣ try

1.00000 BZD = 13.28530 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 12:45 UTC
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BZD إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85521.079789.31821.468181.670970.955218.5078
1GBP1.1693211.26245104.4361.716681.95381.1169321.6404
1USD0.92620.792111182.7251.35981.547630.884717.1416
1INR0.01119590.009575230.012088210.01643760.01870810.01069450.207212

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / ليرة تركية
1 BZD13.28530 TRY
5 BZD66.42650 TRY
10 BZD132.85300 TRY
20 BZD265.70600 TRY
50 BZD664.26500 TRY
100 BZD1328.53000 TRY
250 BZD3321.32500 TRY
500 BZD6642.65000 TRY
1000 BZD13285.30000 TRY
2000 BZD26570.60000 TRY
5000 BZD66426.50000 TRY
10000 BZD132853.00000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / دولار بليز
1 TRY0.07527 BZD
5 TRY0.37636 BZD
10 TRY0.75271 BZD
20 TRY1.50542 BZD
50 TRY3.76355 BZD
100 TRY7.52711 BZD
250 TRY18.81777 BZD
500 TRY37.63555 BZD
1000 TRY75.27110 BZD
2000 TRY150.54220 BZD
5000 TRY376.35550 BZD
10000 TRY752.71100 BZD