ريال برازيلي إلى دولار بليزي

تحويل BRL إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
413.04 bzd

1.00000 BRL = 0.41304 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:0 UTC
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BRL إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 BZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.06488.45561.435021.659390.9575518.2171
1GBP1.1579411.23205102.4261.661671.921481.1087921.0943
1USD0.939850.811655183.1351.34871.559580.917.1213
1INR0.01130510.00976310.012028610.0162230.01875960.01082580.205946

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار بليز
1 BRL0.41304 BZD
5 BRL2.06518 BZD
10 BRL4.13036 BZD
20 BRL8.26072 BZD
50 BRL20.65180 BZD
100 BRL41.30360 BZD
250 BRL103.25900 BZD
500 BRL206.51800 BZD
1000 BRL413.03600 BZD
2000 BRL826.07200 BZD
5000 BRL2065.18000 BZD
10000 BRL4130.36000 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / الريال البرازيلي
1 BZD2.42109 BRL
5 BZD12.10545 BRL
10 BZD24.21090 BRL
20 BZD48.42180 BRL
50 BZD121.05450 BRL
100 BZD242.10900 BRL
250 BZD605.27250 BRL
500 BZD1210.54500 BRL
1000 BZD2421.09000 BRL
2000 BZD4842.18000 BRL
5000 BZD12105.45000 BRL
10000 BZD24210.90000 BRL