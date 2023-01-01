ألف دولار بليزي إلى ريال برازيلي

تحويل BZD إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000 bzd
2454.63 brl

1.00000 BZD = 2.45463 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 3:30 UTC
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BZD إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.080589.35541.468831.670660.9552518.4488
1GBP1.1694511.2635104.4891.71761.953611.1171221.5734
1USD0.925550.791452182.69821.35941.546190.883917.0743
1INR0.01119130.009570370.012092210.01643810.01869680.01068830.206465

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / الريال البرازيلي
1 BZD2.45463 BRL
5 BZD12.27315 BRL
10 BZD24.54630 BRL
20 BZD49.09260 BRL
50 BZD122.73150 BRL
100 BZD245.46300 BRL
250 BZD613.65750 BRL
500 BZD1227.31500 BRL
1000 BZD2454.63000 BRL
2000 BZD4909.26000 BRL
5000 BZD12273.15000 BRL
10000 BZD24546.30000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار بليز
1 BRL0.40739 BZD
5 BRL2.03696 BZD
10 BRL4.07393 BZD
20 BRL8.14786 BZD
50 BRL20.36965 BZD
100 BRL40.73930 BZD
250 BRL101.84825 BZD
500 BRL203.69650 BZD
1000 BRL407.39300 BZD
2000 BRL814.78600 BZD
5000 BRL2036.96500 BZD
10000 BRL4073.93000 BZD