Endonezya rupisinden Belize dolarına

Reel döviz kuru ile IDR → BZD çevirin

1.000.000 idr
128,09 bzd

1.00000 IDR = 0.00013 BZD

06:14 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853771.0728589.0611.453121.653460.9495718.3366
1 GBP1.1712811.25655104.3111.701931.936581.1122121.4763
1 USD0.93210.79583183.01351.354451.541190.885117.0915
1 INR0.01122830.009586750.012046210.0163160.01856550.01066210.205888

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Endonezya rupisinden Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Belize Doları
1 IDR0.00013 BZD
5 IDR0.00064 BZD
10 IDR0.00128 BZD
20 IDR0.00256 BZD
50 IDR0.00640 BZD
100 IDR0.01281 BZD
250 IDR0.03202 BZD
500 IDR0.06405 BZD
1000 IDR0.12809 BZD
2000 IDR0.25619 BZD
5000 IDR0.64047 BZD
10000 IDR1.28094 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / Endonezya Rupisi
1 BZD7806.75000 IDR
5 BZD39033.75000 IDR
10 BZD78067.50000 IDR
20 BZD156135.00000 IDR
50 BZD390337.50000 IDR
100 BZD780675.00000 IDR
250 BZD1951687.50000 IDR
500 BZD3903375.00000 IDR
1000 BZD7806750.00000 IDR
2000 BZD15613500.00000 IDR
5000 BZD39033750.00000 IDR
10000 BZD78067500.00000 IDR