5 Endonezya rupisinden Belize dolarına

Reel döviz kuru ile IDR → BZD çevirin

5 idr
0,00 bzd

1.00000 IDR = 0.00013 BZD

20:1 UTC'deki reel piyasa kuru
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IDR → BZD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 BZD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Endonezya rupisinden Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Belize Doları
1 IDR0.00013 BZD
5 IDR0.00065 BZD
10 IDR0.00130 BZD
20 IDR0.00261 BZD
50 IDR0.00652 BZD
100 IDR0.01304 BZD
250 IDR0.03261 BZD
500 IDR0.06521 BZD
1000 IDR0.13042 BZD
2000 IDR0.26085 BZD
5000 IDR0.65212 BZD
10000 IDR1.30424 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / Endonezya Rupisi
1 BZD7667.31000 IDR
5 BZD38336.55000 IDR
10 BZD76673.10000 IDR
20 BZD153346.20000 IDR
50 BZD383365.50000 IDR
100 BZD766731.00000 IDR
250 BZD1916827.50000 IDR
500 BZD3833655.00000 IDR
1000 BZD7667310.00000 IDR
2000 BZD15334620.00000 IDR
5000 BZD38336550.00000 IDR
10000 BZD76673100.00000 IDR