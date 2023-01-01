1 دولار بليزي إلى دولار كندي

تحويل BZD إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١ bzd
٠٫٦٧ cad

1.00000 BZD = 0.67448 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:22 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BZD إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 CAD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.080689.36081.469131.670040.955318.4535
1GBP1.1690411.2633104.4691.717521.95241.1167921.5735
1USD0.92540.791578182.69551.359551.545480.8840517.0771
1INR0.01119060.00957220.012092610.01644040.01868880.01069040.206506

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بليز / دولار كندي
1 BZD0.67448 CAD
5 BZD3.37240 CAD
10 BZD6.74480 CAD
20 BZD13.48960 CAD
50 BZD33.72400 CAD
100 BZD67.44800 CAD
250 BZD168.62000 CAD
500 BZD337.24000 CAD
1000 BZD674.48000 CAD
2000 BZD1348.96000 CAD
5000 BZD3372.40000 CAD
10000 BZD6744.80000 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / دولار بليز
1 CAD1.48262 BZD
5 CAD7.41310 BZD
10 CAD14.82620 BZD
20 CAD29.65240 BZD
50 CAD74.13100 BZD
100 CAD148.26200 BZD
250 CAD370.65500 BZD
500 CAD741.31000 BZD
1000 CAD1482.62000 BZD
2000 CAD2965.24000 BZD
5000 CAD7413.10000 BZD
10000 CAD14826.20000 BZD