5000 دولار بليزي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل BZD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ bzd
٩٬٤٦٣٫١٠ ils

1.00000 BZD = 1.89262 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 12:2 UTC
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BZD إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855451.0889.30421.468581.670790.954518.4316
1GBP1.1689811.2625104.3951.716751.953131.1157921.5462
1USD0.92590.792079182.68911.35981.547030.8838517.0663
1INR0.01119770.0095790.012093510.01644470.0187090.01068880.206391

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / Israeli New Sheqel
1 BZD1.89262 ILS
5 BZD9.46310 ILS
10 BZD18.92620 ILS
20 BZD37.85240 ILS
50 BZD94.63100 ILS
100 BZD189.26200 ILS
250 BZD473.15500 ILS
500 BZD946.31000 ILS
1000 BZD1892.62000 ILS
2000 BZD3785.24000 ILS
5000 BZD9463.10000 ILS
10000 BZD18926.20000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار بليز
1 ILS0.52837 BZD
5 ILS2.64184 BZD
10 ILS5.28369 BZD
20 ILS10.56738 BZD
50 ILS26.41845 BZD
100 ILS52.83690 BZD
250 ILS132.09225 BZD
500 ILS264.18450 BZD
1000 ILS528.36900 BZD
2000 ILS1056.73800 BZD
5000 ILS2641.84500 BZD
10000 ILS5283.69000 BZD