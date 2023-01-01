50 دولار بليزي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل BZD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ bzd
٩٤٫٦٢ ils

1.00000 BZD = 1.89249 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 12:1 UTC
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BZD إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855351.080189.3111.468611.670690.954518.4323
1GBP1.1691111.26275104.4141.716961.953211.1159221.5493
1USD0.925850.791922182.68771.35971.546790.883717.0654
1INR0.01119680.009577270.012093710.01644380.01870640.01068720.206384

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / Israeli New Sheqel
1 BZD1.89249 ILS
5 BZD9.46245 ILS
10 BZD18.92490 ILS
20 BZD37.84980 ILS
50 BZD94.62450 ILS
100 BZD189.24900 ILS
250 BZD473.12250 ILS
500 BZD946.24500 ILS
1000 BZD1892.49000 ILS
2000 BZD3784.98000 ILS
5000 BZD9462.45000 ILS
10000 BZD18924.90000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار بليز
1 ILS0.52840 BZD
5 ILS2.64201 BZD
10 ILS5.28403 BZD
20 ILS10.56806 BZD
50 ILS26.42015 BZD
100 ILS52.84030 BZD
250 ILS132.10075 BZD
500 ILS264.20150 BZD
1000 ILS528.40300 BZD
2000 ILS1056.80600 BZD
5000 ILS2642.01500 BZD
10000 ILS5284.03000 BZD