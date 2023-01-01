100 دولار بليزي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل BZD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ bzd
١٨٩٫٢٦ ils

1.00000 BZD = 1.89257 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 12:0 UTC
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BZD إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.080189.30811.468671.670560.954518.4353
1GBP1.1690411.2627104.4061.716961.952981.1158521.5519
1USD0.925850.791954182.6851.359751.546670.883917.0681
1INR0.01119720.009577960.012094110.01644490.01870560.010690.206423

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / Israeli New Sheqel
1 BZD1.89257 ILS
5 BZD9.46285 ILS
10 BZD18.92570 ILS
20 BZD37.85140 ILS
50 BZD94.62850 ILS
100 BZD189.25700 ILS
250 BZD473.14250 ILS
500 BZD946.28500 ILS
1000 BZD1892.57000 ILS
2000 BZD3785.14000 ILS
5000 BZD9462.85000 ILS
10000 BZD18925.70000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار بليز
1 ILS0.52838 BZD
5 ILS2.64192 BZD
10 ILS5.28383 BZD
20 ILS10.56766 BZD
50 ILS26.41915 BZD
100 ILS52.83830 BZD
250 ILS132.09575 BZD
500 ILS264.19150 BZD
1000 ILS528.38300 BZD
2000 ILS1056.76600 BZD
5000 ILS2641.91500 BZD
10000 ILS5283.83000 BZD