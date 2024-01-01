20 دولار أمريكي إلى دولار بليزي

تحويل USD إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

20 usd
40 bzd

$1.000 USD = BZ$2.000 BZD

Mid-market exchange rate at 23:59
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64211.9140.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6940.52210.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.4960.961116.6910.6830.5775.313.221

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار بليز
1 USD٢٫٠٠٠٠٠ BZD
5 USD١٠٫٠٠٠٠٠ BZD
10 USD٢٠٫٠٠٠٠٠ BZD
20 USD٤٠٫٠٠٠٠٠ BZD
50 USD١٠٠٫٠٠٠٠٠ BZD
100 USD٢٠٠٫٠٠٠٠٠ BZD
250 USD٥٠٠٫٠٠٠٠٠ BZD
500 USD١٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ BZD
1000 USD٢٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ BZD
2000 USD٤٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ BZD
5000 USD١٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ BZD
10000 USD٢٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ BZD
معدلات التحويل دولار بليز / دولار أمريكي
1 BZD٠٫٥٠٠٠٠ USD
5 BZD٢٫٥٠٠٠٠ USD
10 BZD٥٫٠٠٠٠٠ USD
20 BZD١٠٫٠٠٠٠٠ USD
50 BZD٢٥٫٠٠٠٠٠ USD
100 BZD٥٠٫٠٠٠٠٠ USD
250 BZD١٢٥٫٠٠٠٠٠ USD
500 BZD٢٥٠٫٠٠٠٠٠ USD
1000 BZD٥٠٠٫٠٠٠٠٠ USD
2000 BZD١٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ USD
5000 BZD٢٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ USD
10000 BZD٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ USD