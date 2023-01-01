10 دولار بليزي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل BZD إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

10 bzd
110.68 czk

1.00000 BZD = 11.06820 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 11:47 UTC
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BZD إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85521.080589.3591.468721.670530.954818.4414
1GBP1.1693211.2634104.4851.717341.953311.1164621.5631
1USD0.92550.791515182.70151.35931.546070.883717.0675
1INR0.01119080.009570740.012091710.01643620.01869460.01068540.206375

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BZD11.06820 CZK
5 BZD55.34100 CZK
10 BZD110.68200 CZK
20 BZD221.36400 CZK
50 BZD553.41000 CZK
100 BZD1106.82000 CZK
250 BZD2767.05000 CZK
500 BZD5534.10000 CZK
1000 BZD11068.20000 CZK
2000 BZD22136.40000 CZK
5000 BZD55341.00000 CZK
10000 BZD110682.00000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار بليز
1 CZK0.09035 BZD
5 CZK0.45175 BZD
10 CZK0.90349 BZD
20 CZK1.80699 BZD
50 CZK4.51746 BZD
100 CZK9.03493 BZD
250 CZK22.58732 BZD
500 CZK45.17465 BZD
1000 CZK90.34930 BZD
2000 CZK180.69860 BZD
5000 CZK451.74650 BZD
10000 CZK903.49300 BZD