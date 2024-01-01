Индонезийские рупии в франки КФА BCEAO

Сконвертируйте IDR в XOF по реальному обменному курсу

1 000 000 idr
37 216 xof

Rp1,000 IDR = CFA0,03722 XOF

Среднерыночный курс в 13:19
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1 IDR в XOFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03740,0380
Низкий0,03710,0370
В среднем0,03730,0375
Изменить-0.21%-1.72%
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Соотношение 1 IDR к XOF

За последние 30 дней максимальный курс IDR к XOF составил 0,0374, а минимальный — 0,0371. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0373. Изменение курса IDR к XOF в процентном соотношении составило -0.21.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к XOF составил 0,0380, а минимальный — 0,0370. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0375. Изменение курса IDR к XOF в процентном соотношении составило -1.72.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,7030,9191,3451,4961,3740,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,12311,4641,6281,4950,8438,502
1 SGD0,74362,2250,68311,1121,0210,5755,806

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в франки КФА BCEAO

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и XOF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в XOF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийская рупия

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IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Франк КФА BCEAO
1 IDR0,03722 XOF
5 IDR0,18608 XOF
10 IDR0,37216 XOF
20 IDR0,74432 XOF
50 IDR1,86081 XOF
100 IDR3,72161 XOF
250 IDR9,30403 XOF
500 IDR18,60805 XOF
1000 IDR37,21610 XOF
2000 IDR74,43220 XOF
5000 IDR186,08050 XOF
10000 IDR372,16100 XOF
Обменные курсы Франк КФА BCEAO / Индонезийская рупия
1 XOF26,87010 IDR
5 XOF134,35050 IDR
10 XOF268,70100 IDR
20 XOF537,40200 IDR
50 XOF1 343,50500 IDR
100 XOF2 687,01000 IDR
250 XOF6 717,52500 IDR
500 XOF13 435,05000 IDR
1000 XOF26 870,10000 IDR
2000 XOF53 740,20000 IDR
5000 XOF134 350,50000 IDR
10000 XOF268 701,00000 IDR