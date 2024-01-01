Датские кроны в франки КФА BCEAO

Сконвертируйте DKK в XOF по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = CFA87,96 XOF

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса DKK к XOF

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

XOF
1 DKK в XOFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий87,963487,9936
Низкий87,912787,8928
В среднем87,939187,9344
Изменение0.05%0.08%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 DKK к XOF

За последние 30 дней максимальный курс DKK к XOF составил 87,9634, а минимальный — 87,9127. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 87,9391. Изменение курса DKK к XOF в процентном соотношении составило 0.05.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к XOF составил 87,9936, а минимальный — 87,8928. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 87,9344. Изменение курса DKK к XOF в процентном соотношении составило 0.08.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график DKK к XOF

Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из датских крон в франки КФА BCEAO

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и XOF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в XOF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

DKK в EUR

DKK в USD

DKK в SEK

DKK в GBP

DKK в PKR

DKK в AUD

DKK в NOK

DKK в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Франк КФА BCEAO
1 DKK87,96340 XOF
5 DKK439,81700 XOF
10 DKK879,63400 XOF
20 DKK1 759,26800 XOF
50 DKK4 398,17000 XOF
100 DKK8 796,34000 XOF
250 DKK21 990,85000 XOF
500 DKK43 981,70000 XOF
1000 DKK87 963,40000 XOF
2000 DKK175 926,80000 XOF
5000 DKK439 817,00000 XOF
10000 DKK879 634,00000 XOF
Обменные курсы Франк КФА BCEAO / Датская крона
1 XOF0,01137 DKK
5 XOF0,05684 DKK
10 XOF0,11368 DKK
20 XOF0,22737 DKK
50 XOF0,56842 DKK
100 XOF1,13684 DKK
250 XOF2,84210 DKK
500 XOF5,68420 DKK
1000 XOF11,36840 DKK
2000 XOF22,73680 DKK
5000 XOF56,84200 DKK
10000 XOF113,68400 DKK