История обменного курса датская крона–франки КФА BCEAO

Обменный курс датские кроны/франки КФА BCEAO сейчас составляет 87,963, отражая изменение в размере -0.010% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.023% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/франки КФА BCEAO колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 87,980, и минимумом, равным 87,940, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.022%.