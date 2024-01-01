Индонезийские рупии в армянские драмы

Сконвертируйте IDR в AMD по реальному обменному курсу

1 000 000 idr
23 942,30 amd

Rp1,000 IDR = ֏0,02394 AMD

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1 IDR в AMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02410,0243
Низкий0,02360,0236
В среднем0,02380,0239
Изменить0.98%-0.94%
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Соотношение 1 IDR к AMD

За последние 30 дней максимальный курс IDR к AMD составил 0,0241, а минимальный — 0,0236. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0238. Изменение курса IDR к AMD в процентном соотношении составило 0.98.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к AMD составил 0,0243, а минимальный — 0,0236. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0239. Изменение курса IDR к AMD в процентном соотношении составило -0.94.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6540,9191,3441,4941,3720,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08891,05311,4631,6271,4930,8438,5
1 SGD0,74462,2260,68311,1121,020,5765,809

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в армянские драмы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и AMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в AMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийская рупия

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Армянский драм
1 IDR0,02394 AMD
5 IDR0,11971 AMD
10 IDR0,23942 AMD
20 IDR0,47885 AMD
50 IDR1,19712 AMD
100 IDR2,39423 AMD
250 IDR5,98558 AMD
500 IDR11,97115 AMD
1000 IDR23,94230 AMD
2000 IDR47,88460 AMD
5000 IDR119,71150 AMD
10000 IDR239,42300 AMD
Обменные курсы Армянский драм / Индонезийская рупия
1 AMD41,76710 IDR
5 AMD208,83550 IDR
10 AMD417,67100 IDR
20 AMD835,34200 IDR
50 AMD2 088,35500 IDR
100 AMD4 176,71000 IDR
250 AMD10 441,77500 IDR
500 AMD20 883,55000 IDR
1000 AMD41 767,10000 IDR
2000 AMD83 534,20000 IDR
5000 AMD208 835,50000 IDR
10000 AMD417 671,00000 IDR