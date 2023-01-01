Турецкие лиры в армянские драмы

Сконвертируйте TRY в AMD по реальному обменному курсу

1 000 try
14 305,90 amd

1.00000 TRY = 14.30590 AMD

Среднерыночный курс в 9:48 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса TRY к AMD

1 мин. назад 1 TRY → 0 AMD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.073189.01431.455281.673970.9579518.5155
1GBP1.1617111.24665103.411.690641.94471.1128621.5099
1USD0.93190.80215182.95061.356151.559940.892717.2542
1INR0.01123420.009670210.012055410.01634890.01880570.01076180.208006

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из турецких лир в армянские драмы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и AMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в AMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for турецкая лира

TRY в USD

TRY в EUR

TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Турецкая лира / Армянский драм
1 TRY14.30590 AMD
5 TRY71.52950 AMD
10 TRY143.05900 AMD
20 TRY286.11800 AMD
50 TRY715.29500 AMD
100 TRY1430.59000 AMD
250 TRY3576.47500 AMD
500 TRY7152.95000 AMD
1000 TRY14305.90000 AMD
2000 TRY28611.80000 AMD
5000 TRY71529.50000 AMD
10000 TRY143059.00000 AMD
Обменные курсы Армянский драм / Турецкая лира
1 AMD0.06990 TRY
5 AMD0.34951 TRY
10 AMD0.69901 TRY
20 AMD1.39802 TRY
50 AMD3.49506 TRY
100 AMD6.99012 TRY
250 AMD17.47530 TRY
500 AMD34.95060 TRY
1000 AMD69.90120 TRY
2000 AMD139.80240 TRY
5000 AMD349.50600 TRY
10000 AMD699.01200 TRY