5 армянских драмов в турецкие лиры

Сконвертируйте AMD в TRY по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = TL0,08883 TRY

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к TRY

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TRY
1 AMD в TRYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08890,0889
Низкий0,08830,0864
В среднем0,08850,0880
Изменение0.28%2.84%
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Соотношение 1 AMD к TRY

За последние 30 дней максимальный курс AMD к TRY составил 0,0889, а минимальный — 0,0883. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0885. Изменение курса AMD к TRY в процентном соотношении составило 0.28.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к TRY составил 0,0889, а минимальный — 0,0864. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0880. Изменение курса AMD к TRY в процентном соотношении составило 2.84.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Турецкая лира
1 AMD0,08883 TRY
5 AMD0,44413 TRY
10 AMD0,88825 TRY
20 AMD1,77650 TRY
50 AMD4,44126 TRY
100 AMD8,88252 TRY
250 AMD22,20630 TRY
500 AMD44,41260 TRY
1000 AMD88,82520 TRY
2000 AMD177,65040 TRY
5000 AMD444,12600 TRY
10000 AMD888,25200 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Армянский драм
1 TRY11,25810 AMD
5 TRY56,29050 AMD
10 TRY112,58100 AMD
20 TRY225,16200 AMD
50 TRY562,90500 AMD
100 TRY1 125,81000 AMD
250 TRY2 814,52500 AMD
500 TRY5 629,05000 AMD
1000 TRY11 258,10000 AMD
2000 TRY22 516,20000 AMD
5000 TRY56 290,50000 AMD
10000 TRY112 581,00000 AMD