100 турецких лир в армянские драмы
Сконвертируйте TRY в AMD по реальному обменному курсу
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|1 TRY в AMD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|11,9056
|12,0601
|Низкий
|11,7126
|11,7126
|В среднем
|11,8033
|11,9231
|Изменить
|-0.56%
|-1.89%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TRY к AMD
За последние 30 дней максимальный курс TRY к AMD составил 11,9056, а минимальный — 11,7126. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11,8033. Изменение курса TRY к AMD в процентном соотношении составило -0.56.
За последние 90 дней максимальный курс TRY к AMD составил 12,0601, а минимальный — 11,7126. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 11,9231. Изменение курса TRY к AMD в процентном соотношении составило -1.89.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из турецких лир в армянские драмы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и AMD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в AMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Турецкая лира / Армянский драм
|1 TRY
|11,74670 AMD
|5 TRY
|58,73350 AMD
|10 TRY
|117,46700 AMD
|20 TRY
|234,93400 AMD
|50 TRY
|587,33500 AMD
|100 TRY
|1 174,67000 AMD
|250 TRY
|2 936,67500 AMD
|500 TRY
|5 873,35000 AMD
|1000 TRY
|11 746,70000 AMD
|2000 TRY
|23 493,40000 AMD
|5000 TRY
|58 733,50000 AMD
|10000 TRY
|117 467,00000 AMD