Датские кроны в армянские драмы

Сконвертируйте DKK в AMD по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = ֏55,61 AMD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса DKK к AMD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

AMD
1 DKK в AMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий56,823358,1599
Низкий55,611455,6114
В среднем56,311657,1393
Изменение-1.93%-2.03%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 DKK к AMD

За последние 30 дней максимальный курс DKK к AMD составил 56,8233, а минимальный — 55,6114. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 56,3116. Изменение курса DKK к AMD в процентном соотношении составило -1.93.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к AMD составил 58,1599, а минимальный — 55,6114. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 57,1393. Изменение курса DKK к AMD в процентном соотношении составило -2.03.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график DKK к AMD

Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из датских крон в армянские драмы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и AMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в AMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

DKK в EUR

DKK в USD

DKK в SEK

DKK в GBP

DKK в PKR

DKK в AUD

DKK в NOK

DKK в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Армянский драм
1 DKK55,61140 AMD
5 DKK278,05700 AMD
10 DKK556,11400 AMD
20 DKK1 112,22800 AMD
50 DKK2 780,57000 AMD
100 DKK5 561,14000 AMD
250 DKK13 902,85000 AMD
500 DKK27 805,70000 AMD
1000 DKK55 611,40000 AMD
2000 DKK111 222,80000 AMD
5000 DKK278 057,00000 AMD
10000 DKK556 114,00000 AMD
Обменные курсы Армянский драм / Датская крона
1 AMD0,01798 DKK
5 AMD0,08991 DKK
10 AMD0,17982 DKK
20 AMD0,35964 DKK
50 AMD0,89910 DKK
100 AMD1,79819 DKK
250 AMD4,49548 DKK
500 AMD8,99095 DKK
1000 AMD17,98190 DKK
2000 AMD35,96380 DKK
5000 AMD89,90950 DKK
10000 AMD179,81900 DKK