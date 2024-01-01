ليرة تركية إلى درام أرميني

تحويل TRY إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
11,311.50 amd

TL1.000 TRY = ֏11.31 AMD

Mid-market exchange rate at 01:28
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TRY إلى AMD مخطط التحويل

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AMD

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.941.3453.67348.7
1 EUR1.11810.843311.89493.8031.5034.10454.423
1 GBP1.3251.1861369.877111.2411.7824.86764.54
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / درام أرمينية
1 TRY١١٫٣١١٥٠ AMD
5 TRY٥٦٫٥٥٧٥٠ AMD
10 TRY١١٣٫١١٥٠٠ AMD
20 TRY٢٢٦٫٢٣٠٠٠ AMD
50 TRY٥٦٥٫٥٧٥٠٠ AMD
100 TRY١٬١٣١٫١٥٠٠٠ AMD
250 TRY٢٬٨٢٧٫٨٧٥٠٠ AMD
500 TRY٥٬٦٥٥٫٧٥٠٠٠ AMD
1000 TRY١١٬٣١١٫٥٠٠٠٠ AMD
2000 TRY٢٢٬٦٢٣٫٠٠٠٠٠ AMD
5000 TRY٥٦٬٥٥٧٫٥٠٠٠٠ AMD
10000 TRY١١٣٬١١٥٫٠٠٠٠٠ AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / ليرة تركية
1 AMD٠٫٠٨٨٤١ TRY
5 AMD٠٫٤٤٢٠٣ TRY
10 AMD٠٫٨٨٤٠٦ TRY
20 AMD١٫٧٦٨١١ TRY
50 AMD٤٫٤٢٠٢٩ TRY
100 AMD٨٫٨٤٠٥٧ TRY
250 AMD٢٢٫١٠١٤٣ TRY
500 AMD٤٤٫٢٠٢٨٥ TRY
1000 AMD٨٨٫٤٠٥٧٠ TRY
2000 AMD١٧٦٫٨١١٤٠ TRY
5000 AMD٤٤٢٫٠٢٨٥٠ TRY
10000 AMD٨٨٤٫٠٥٧٠٠ TRY