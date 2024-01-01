1 ليرة تركية إلى درام أرميني

تحويل TRY إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

1 try
12.59 amd

1.000 TRY = 12.59 AMD

Mid-market exchange rate at 12:23
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٤٠٫٧٨١٢٧٩٫٢٨٢٫٧٧٩١٫٣٤٨٣٫٦٧٣٤٨٫٧٩٦
1 EUR١٫٠٩٤1٠٫٨٥٥٣٠٥٫٣١٩٩٠٫٥٢٣١٫٤٧٤٤٫٠١٧٥٣٫٣٦١
1 GBP١٫٢٨١٫١٧1٣٥٧٫٢٧٨١٠٥٫٩٢٨١٫٧٢٥٤٫٧٦٢٫٤٤١
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٦٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

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TRY إلى EGP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / درام أرمينية
1 TRY١٢٫٥٨٥٦٠ AMD
5 TRY٦٢٫٩٢٨٠٠ AMD
10 TRY١٢٥٫٨٥٦٠٠ AMD
20 TRY٢٥١٫٧١٢٠٠ AMD
50 TRY٦٢٩٫٢٨٠٠٠ AMD
100 TRY١٬٢٥٨٫٥٦٠٠٠ AMD
250 TRY٣٬١٤٦٫٤٠٠٠٠ AMD
500 TRY٦٬٢٩٢٫٨٠٠٠٠ AMD
1000 TRY١٢٬٥٨٥٫٦٠٠٠٠ AMD
2000 TRY٢٥٬١٧١٫٢٠٠٠٠ AMD
5000 TRY٦٢٬٩٢٨٫٠٠٠٠٠ AMD
10000 TRY١٢٥٬٨٥٦٫٠٠٠٠٠ AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / ليرة تركية
1 AMD٠٫٠٧٩٤٦ TRY
5 AMD٠٫٣٩٧٢٨ TRY
10 AMD٠٫٧٩٤٥٦ TRY
20 AMD١٫٥٨٩١١ TRY
50 AMD٣٫٩٧٢٧٩ TRY
100 AMD٧٫٩٤٥٥٧ TRY
250 AMD١٩٫٨٦٣٩٣ TRY
500 AMD٣٩٫٧٢٧٨٥ TRY
1000 AMD٧٩٫٤٥٥٧٠ TRY
2000 AMD١٥٨٫٩١١٤٠ TRY
5000 AMD٣٩٧٫٢٧٨٥٠ TRY
10000 AMD٧٩٤٫٥٥٧٠٠ TRY