فرنك سويسري إلى درام أرميني

تحويل CHF إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
429371 amd

1.00000 CHF = 429.37100 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:7 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

CHF إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 AMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.064188.24051.434351.656570.957418.2209
1GBP1.1582811.2324102.1971.661211.918581.1089421.1028
1USD0.939850.811425182.9251.347951.556780.8997517.1233
1INR0.01133270.009785050.012059110.0162550.01877340.01085020.206491

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الفرنك السويسري

CHF إلى USD

CHF إلى EUR

CHF إلى GBP

CHF إلى INR

CHF إلى CAD

CHF إلى AUD

CHF إلى JPY

CHF إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الفرنك السويسري / درام أرمينية
1 CHF429.37100 AMD
5 CHF2146.85500 AMD
10 CHF4293.71000 AMD
20 CHF8587.42000 AMD
50 CHF21468.55000 AMD
100 CHF42937.10000 AMD
250 CHF107342.75000 AMD
500 CHF214685.50000 AMD
1000 CHF429371.00000 AMD
2000 CHF858742.00000 AMD
5000 CHF2146855.00000 AMD
10000 CHF4293710.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / الفرنك السويسري
1 AMD0.00233 CHF
5 AMD0.01164 CHF
10 AMD0.02329 CHF
20 AMD0.04658 CHF
50 AMD0.11645 CHF
100 AMD0.23290 CHF
250 AMD0.58225 CHF
500 AMD1.16450 CHF
1000 AMD2.32899 CHF
2000 AMD4.65798 CHF
5000 AMD11.64495 CHF
10000 AMD23.28990 CHF