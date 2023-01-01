فورنت مجري إلى درام أرميني

تحويل HUF إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
١٠٬٦٢٤٫٨٠ amd

1.00000 HUF = 1.06248 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:22 UTC
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HUF إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066588.65391.43941.661470.964218.3348
1GBP1.152811.22945102.1991.659331.915331.1115321.1362
1USD0.937650.813372183.1261.349651.557880.904117.1916
1INR0.01127980.009784810.012029910.01623620.01874110.01087630.206814

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فورنت هنغاري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / درام أرمينية
2000 HUF2124.96000 AMD
5000 HUF5312.40000 AMD
10000 HUF10624.80000 AMD
15000 HUF15937.20000 AMD
20000 HUF21249.60000 AMD
30000 HUF31874.40000 AMD
40000 HUF42499.20000 AMD
50000 HUF53124.00000 AMD
60000 HUF63748.80000 AMD
100000 HUF106248.00000 AMD
150000 HUF159372.00000 AMD
200000 HUF212496.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Hungarian Forint
1 AMD0.94120 HUF
5 AMD4.70599 HUF
10 AMD9.41199 HUF
20 AMD18.82398 HUF
50 AMD47.05995 HUF
100 AMD94.11990 HUF
250 AMD235.29975 HUF
500 AMD470.59950 HUF
1000 AMD941.19900 HUF
2000 AMD1882.39800 HUF
5000 AMD4705.99500 HUF
10000 AMD9411.99000 HUF