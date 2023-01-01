يورو إلى درام أرميني

تحويل EUR إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٤١١٬١٥٥ amd

1.00000 EUR = 411.15500 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:29 UTC
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EUR إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.064288.24881.434281.654670.957818.2057
1GBP1.1578111.2321102.1721.660561.915731.1089521.078
1USD0.939650.811622182.9251.347751.554850.917.1074
1INR0.01133160.009787430.012059110.01625260.018750.01085320.2063

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / درام أرمينية
1 EUR411.15500 AMD
5 EUR2055.77500 AMD
10 EUR4111.55000 AMD
20 EUR8223.10000 AMD
50 EUR20557.75000 AMD
100 EUR41115.50000 AMD
250 EUR102788.75000 AMD
500 EUR205577.50000 AMD
1000 EUR411155.00000 AMD
2000 EUR822310.00000 AMD
5000 EUR2055775.00000 AMD
10000 EUR4111550.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / اليورو
1 AMD0.00243 EUR
5 AMD0.01216 EUR
10 AMD0.02432 EUR
20 AMD0.04864 EUR
50 AMD0.12161 EUR
100 AMD0.24322 EUR
250 AMD0.60804 EUR
500 AMD1.21609 EUR
1000 AMD2.43217 EUR
2000 AMD4.86434 EUR
5000 AMD12.16085 EUR
10000 AMD24.32170 EUR