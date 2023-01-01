شيكل إسرائيلي جديد إلى درام أرميني

تحويل ILS إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
101301 amd

1.00000 ILS = 101.30100 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:51 UTC
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ILS إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.06688.62481.438831.661470.963218.3245
1GBP1.1524711.22845102.1311.65811.914671.1100621.1171
1USD0.93810.814034183.13771.349751.55860.903517.19
1INR0.01128350.009791390.012028210.01623510.01874730.01086750.206765

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / درام أرمينية
1 ILS101.30100 AMD
5 ILS506.50500 AMD
10 ILS1013.01000 AMD
20 ILS2026.02000 AMD
50 ILS5065.05000 AMD
100 ILS10130.10000 AMD
250 ILS25325.25000 AMD
500 ILS50650.50000 AMD
1000 ILS101301.00000 AMD
2000 ILS202602.00000 AMD
5000 ILS506505.00000 AMD
10000 ILS1013010.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Israeli New Sheqel
1 AMD0.00987 ILS
5 AMD0.04936 ILS
10 AMD0.09872 ILS
20 AMD0.19743 ILS
50 AMD0.49358 ILS
100 AMD0.98716 ILS
250 AMD2.46790 ILS
500 AMD4.93580 ILS
1000 AMD9.87160 ILS
2000 AMD19.74320 ILS
5000 AMD49.35800 ILS
10000 AMD98.71600 ILS