شيكل إسرائيلي جديد إلى درام أرميني
تحويل ILS إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى درام أرميني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Israeli New Sheqel / درام أرمينية
|1 ILS
|101.30100 AMD
|5 ILS
|506.50500 AMD
|10 ILS
|1013.01000 AMD
|20 ILS
|2026.02000 AMD
|50 ILS
|5065.05000 AMD
|100 ILS
|10130.10000 AMD
|250 ILS
|25325.25000 AMD
|500 ILS
|50650.50000 AMD
|1000 ILS
|101301.00000 AMD
|2000 ILS
|202602.00000 AMD
|5000 ILS
|506505.00000 AMD
|10000 ILS
|1013010.00000 AMD