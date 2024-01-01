Yeni İsrail şekelinden Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile ILS → AMD çevirin

1.000 ils
110.240 amd

1.00000 ILS = 110.24000 AMD

06:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536951.0729589.06521.453261.653750.94956518.3351
1 GBP1.1713811.25675104.3221.702211.937041.112321.476
1 USD0.932050.795703183.00961.354451.541310.88517.0885
1 INR0.01122770.009585680.012046810.01631680.01856780.01066140.205862

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Yeni İsrail şekelinden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Ermeni Dramı
1 ILS110.24000 AMD
5 ILS551.20000 AMD
10 ILS1102.40000 AMD
20 ILS2204.80000 AMD
50 ILS5512.00000 AMD
100 ILS11024.00000 AMD
250 ILS27560.00000 AMD
500 ILS55120.00000 AMD
1000 ILS110240.00000 AMD
2000 ILS220480.00000 AMD
5000 ILS551200.00000 AMD
10000 ILS1102400.00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Yeni İsrail Şekeli
1 AMD0.00907 ILS
5 AMD0.04536 ILS
10 AMD0.09071 ILS
20 AMD0.18142 ILS
50 AMD0.45356 ILS
100 AMD0.90711 ILS
250 AMD2.26778 ILS
500 AMD4.53556 ILS
1000 AMD9.07111 ILS
2000 AMD18.14222 ILS
5000 AMD45.35555 ILS
10000 AMD90.71110 ILS