Japon yeninden Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile JPY → AMD çevirin

10.000 jpy
26.839,20 amd

1.00000 JPY = 2.68392 AMD

07:55 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855461.073289.11351.453491.652350.94861518.3128
1 GBP1.1689611.25455104.1721.69911.931561.1088921.4073
1 USD0.93180.797099183.03531.354351.539650.8839517.0637
1 INR0.01122160.009599510.012043110.01631050.01854210.01064550.205499

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Japon yeninden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JPY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JPY → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Japon yeni için en iyi döviz çiftleri

JPY → USD

JPY → GBP

JPY → EUR

JPY → AUD

JPY → CAD

JPY → CHF

JPY → CNY

JPY → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Japon Yeni / Ermeni Dramı
100 JPY268.39200 AMD
1000 JPY2683.92000 AMD
1500 JPY4025.88000 AMD
2000 JPY5367.84000 AMD
3000 JPY8051.76000 AMD
5000 JPY13419.60000 AMD
5400 JPY14493.16800 AMD
10000 JPY26839.20000 AMD
15000 JPY40258.80000 AMD
20000 JPY53678.40000 AMD
25000 JPY67098.00000 AMD
30000 JPY80517.60000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Japon Yeni
1 AMD0.37259 JPY
5 AMD1.86295 JPY
10 AMD3.72589 JPY
20 AMD7.45178 JPY
50 AMD18.62945 JPY
100 AMD37.25890 JPY
250 AMD93.14725 JPY
500 AMD186.29450 JPY
1000 AMD372.58900 JPY
2000 AMD745.17800 JPY
5000 AMD1862.94500 JPY
10000 AMD3725.89000 JPY