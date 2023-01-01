10 Ermeni dramından Japon yenine
Reel döviz kuru ile AMD → JPY çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ermeni dramından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Japon Yeni / Ermeni Dramı
|100 JPY
|262.25300 AMD
|1000 JPY
|2622.53000 AMD
|1500 JPY
|3933.79500 AMD
|2000 JPY
|5245.06000 AMD
|3000 JPY
|7867.59000 AMD
|5000 JPY
|13112.65000 AMD
|5400 JPY
|14161.66200 AMD
|10000 JPY
|26225.30000 AMD
|15000 JPY
|39337.95000 AMD
|20000 JPY
|52450.60000 AMD
|25000 JPY
|65563.25000 AMD
|30000 JPY
|78675.90000 AMD