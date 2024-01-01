10 армянских драмов в японские иены

Сконвертируйте AMD в JPY по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = ¥0,3945 JPY

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к JPY

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JPY
1 AMD в JPYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,39890,3989
Низкий0,38420,3630
В среднем0,39090,3794
Изменение2.65%4.14%
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Соотношение 1 AMD к JPY

За последние 30 дней максимальный курс AMD к JPY составил 0,3989, а минимальный — 0,3842. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3909. Изменение курса AMD к JPY в процентном соотношении составило 2.65.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к JPY составил 0,3989, а минимальный — 0,3630. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3794. Изменение курса AMD к JPY в процентном соотношении составило 4.14.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в японские иены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Японская иена
1 AMD0,39450 JPY
5 AMD1,97251 JPY
10 AMD3,94502 JPY
20 AMD7,89004 JPY
50 AMD19,72510 JPY
100 AMD39,45020 JPY
250 AMD98,62550 JPY
500 AMD197,25100 JPY
1000 AMD394,50200 JPY
2000 AMD789,00400 JPY
5000 AMD1 972,51000 JPY
10000 AMD3 945,02000 JPY
Обменные курсы Японская иена / Армянский драм
100 JPY253,48400 AMD
1000 JPY2 534,84000 AMD
1500 JPY3 802,26000 AMD
2000 JPY5 069,68000 AMD
3000 JPY7 604,52000 AMD
5000 JPY12 674,20000 AMD
5400 JPY13 688,13600 AMD
10000 JPY25 348,40000 AMD
15000 JPY38 022,60000 AMD
20000 JPY50 696,80000 AMD
25000 JPY63 371,00000 AMD
30000 JPY76 045,20000 AMD