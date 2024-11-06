История обменного курса армянский драм–японские иены

Обменный курс армянских драма/японские иены сейчас составляет 0,395, отражая изменение в размере 0.297% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.032% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/японские иены колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,400, и минимумом, равным 0,391, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.919%.