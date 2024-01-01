Macar forintinden Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile HUF → AMD çevirin

10.000 huf
11.116,90 amd

1.00000 HUF = 1.11169 AMD

05:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853881.0728589.05191.453231.653720.94967518.3323
1 GBP1.1711211.25635104.2831.701791.936571.1121921.4679
1 USD0.93210.795957183.0051.354551.541430.8852517.0875
1 INR0.01122940.009589260.012047510.01631890.01857030.0106650.205861

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Macar forintinden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Macar forinti için en iyi döviz çiftleri

HUF → USD

HUF → EUR

HUF → GBP

HUF → CAD

HUF → SGD

HUF → ZAR

HUF → INR

HUF → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Macar Forinti / Ermeni Dramı
2000 HUF2223.38000 AMD
5000 HUF5558.45000 AMD
10000 HUF11116.90000 AMD
15000 HUF16675.35000 AMD
20000 HUF22233.80000 AMD
30000 HUF33350.70000 AMD
40000 HUF44467.60000 AMD
50000 HUF55584.50000 AMD
60000 HUF66701.40000 AMD
100000 HUF111169.00000 AMD
150000 HUF166753.50000 AMD
200000 HUF222338.00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Macar Forinti
1 AMD0.89953 HUF
5 AMD4.49765 HUF
10 AMD8.99531 HUF
20 AMD17.99062 HUF
50 AMD44.97655 HUF
100 AMD89.95310 HUF
250 AMD224.88275 HUF
500 AMD449.76550 HUF
1000 AMD899.53100 HUF
2000 AMD1799.06200 HUF
5000 AMD4497.65500 HUF
10000 AMD8995.31000 HUF