60000 Macar forintinden Ermeni dramına
Reel döviz kuru ile HUF → AMD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Ermeni Dramı
|2000 HUF
|2151.50000 AMD
|5000 HUF
|5378.75000 AMD
|10000 HUF
|10757.50000 AMD
|15000 HUF
|16136.25000 AMD
|20000 HUF
|21515.00000 AMD
|30000 HUF
|32272.50000 AMD
|40000 HUF
|43030.00000 AMD
|50000 HUF
|53787.50000 AMD
|60000 HUF
|64545.00000 AMD
|100000 HUF
|107575.00000 AMD
|150000 HUF
|161362.50000 AMD
|200000 HUF
|215150.00000 AMD