250 Ermeni dramından Yeni İsrail şekeline
Reel döviz kuru ile AMD → ILS çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ermeni dramından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Ermeni Dramı
|1 ILS
|101.79900 AMD
|5 ILS
|508.99500 AMD
|10 ILS
|1017.99000 AMD
|20 ILS
|2035.98000 AMD
|50 ILS
|5089.95000 AMD
|100 ILS
|10179.90000 AMD
|250 ILS
|25449.75000 AMD
|500 ILS
|50899.50000 AMD
|1000 ILS
|101799.00000 AMD
|2000 ILS
|203598.00000 AMD
|5000 ILS
|508995.00000 AMD
|10000 ILS
|1017990.00000 AMD