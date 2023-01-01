10 آلاف درام أرميني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل AMD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

10000 amd
91.91 ils

1.00000 AMD = 0.00919 ILS

Mid-market exchange rate at 21:35
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.82261.462051.635710.947418.6731
1 GBP1.1657711.2547104.7111.704381.906841.1044521.7682
1 USD0.92910.797003183.4551.35841.519760.8802517.3493
1 INR0.01113310.00955010.011982510.0162770.01821050.01054760.207888

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدرامات الأرمنية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / Israeli New Sheqel
1 AMD0.00919 ILS
5 AMD0.04596 ILS
10 AMD0.09191 ILS
20 AMD0.18382 ILS
50 AMD0.45955 ILS
100 AMD0.91911 ILS
250 AMD2.29777 ILS
500 AMD4.59555 ILS
1000 AMD9.19109 ILS
2000 AMD18.38218 ILS
5000 AMD45.95545 ILS
10000 AMD91.91090 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / درام أرمينية
1 ILS108.80100 AMD
5 ILS544.00500 AMD
10 ILS1088.01000 AMD
20 ILS2176.02000 AMD
50 ILS5440.05000 AMD
100 ILS10880.10000 AMD
250 ILS27200.25000 AMD
500 ILS54400.50000 AMD
1000 ILS108801.00000 AMD
2000 ILS217602.00000 AMD
5000 ILS544005.00000 AMD
10000 ILS1088010.00000 AMD