روبية إندونيسية إلى درام أرميني

تحويل IDR إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
25128.60 amd

1.00000 IDR = 0.02513 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:37 UTC
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IDR إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86821.067288.71141.439121.661530.9632518.3212
1GBP1.1518111.2292102.1781.657581.913751.1094821.1023
1USD0.937050.813537183.12541.34851.55690.902617.1675
1INR0.01127250.009786870.0120310.01622250.01872960.01085830.206525

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / درام أرمينية
1 IDR0.02513 AMD
5 IDR0.12564 AMD
10 IDR0.25129 AMD
20 IDR0.50257 AMD
50 IDR1.25643 AMD
100 IDR2.51286 AMD
250 IDR6.28215 AMD
500 IDR12.56430 AMD
1000 IDR25.12860 AMD
2000 IDR50.25720 AMD
5000 IDR125.64300 AMD
10000 IDR251.28600 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / الروبية الإندونيسية
1 AMD39.79530 IDR
5 AMD198.97650 IDR
10 AMD397.95300 IDR
20 AMD795.90600 IDR
50 AMD1989.76500 IDR
100 AMD3979.53000 IDR
250 AMD9948.82500 IDR
500 AMD19897.65000 IDR
1000 AMD39795.30000 IDR
2000 AMD79590.60000 IDR
5000 AMD198976.50000 IDR
10000 AMD397953.00000 IDR