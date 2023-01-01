ريال برازيلي إلى درام أرميني

تحويل BRL إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٧٩٬١٦٧ amd

1.00000 BRL = 79.16700 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:9 UTC
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BRL إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063888.43371.435121.659850.957218.2168
1GBP1.1578111.23165102.3871.661561.921751.1082621.0911
1USD0.940.811919183.131.349051.560310.899817.1243
1INR0.01130790.009766860.012029410.01622820.01876950.0108240.205994

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / درام أرمينية
1 BRL79.16700 AMD
5 BRL395.83500 AMD
10 BRL791.67000 AMD
20 BRL1583.34000 AMD
50 BRL3958.35000 AMD
100 BRL7916.70000 AMD
250 BRL19791.75000 AMD
500 BRL39583.50000 AMD
1000 BRL79167.00000 AMD
2000 BRL158334.00000 AMD
5000 BRL395835.00000 AMD
10000 BRL791670.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / الريال البرازيلي
1 AMD0.01263 BRL
5 AMD0.06316 BRL
10 AMD0.12632 BRL
20 AMD0.25263 BRL
50 AMD0.63157 BRL
100 AMD1.26315 BRL
250 AMD3.15788 BRL
500 AMD6.31575 BRL
1000 AMD12.63150 BRL
2000 AMD25.26300 BRL
5000 AMD63.15750 BRL
10000 AMD126.31500 BRL